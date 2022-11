Covid Lazio, bollettino di oggi 4 novembre: 2.846 nuovi casi, 6 morti e 1.451 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 3.415 tamponi molecolari e 15.296 tamponi antigenici per un totale di 18.711 tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15.2 per cento.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 4 novembre, 2.846 nuovi casi positivi, 1.177 in meno rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.451. La Regione Lazio ha comunicato anche 6 morti, più uno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 3.415 tamponi molecolari e 15.296 tamponi antigenici per un totale di 18.711 tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15.2 per cento.

Prosegue la discesa del numero dei casi su base settimanale, meno 10 per cento questa settimana. Il tasso di incidenza è a 377 per 100mila abitanti e il valore di Rt è sceso a 0.89.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati per Covid nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 592, più 12 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 29, meno 2 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.290 persone.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 492 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 573 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 386 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 130 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 220 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 311 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Nelle province si registrano 734 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 342 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 126 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.