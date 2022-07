Covid Lazio, bollettino di oggi 4 luglio: 4.777 nuovi casi positivi, 7 morti e 2.954 contagi a Roma Il bollettino di oggi: nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati processati oltre 3mila tamponi molecolari e circa 16mila tamponi antigenici per un totale di oltre 19mila test.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 4 luglio 2022, 4.777 nuovi casi positivi, 3.896 in meno rispetto a ieri. I casi di Covid a Roma città sono a quota 2.954. La Regione Lazio ha comunicato anche 7 morti, 5 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati processati oltre 3mila tamponi molecolari e circa 16mila tamponi antigenici per un totale di oltre 19mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 24,5 per cento.

La situazione nelle strutture ospedaliere

I pazienti ricoverati ad oggi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 699, 27 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 62, più 4 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono guariti 4.514 pazienti. In totale sono attualmente 166.880 le persone positive a Covid-19 nel Lazio. In 166.119 si trovano in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i pazienti guariti sono 1.571.415, i morti 11.490, su un totale di 1.749.785 casi esaminati.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.209 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 851 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 894 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 200 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 405 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 465 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Nelle province si registrano 753 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 424 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 128 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 61 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.