Covid Lazio, bollettino di oggi 4 agosto: 3.561 nuovi casi, 7 morti e 1.580 contagi a Roma Continua la diminuzione del numero dei casi settimanali, che fa segnare un meno 30 per cento. Cala l’incidenza a 556 per 100mila abitanti e il valore di Rt scende a 0.89.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 4 agosto, 3.561 nuovi casi positivi, 486 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio comunica anche 7 morti, 15 in meno rispetto a ieri, nel bollettino giornaliero. I casi a Roma città sono a quota 1.580.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.536 tamponi molecolari e 17.632 tamponi antigenici per un totale di oltre 21mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8 per cento. Continua la diminuzione del numero dei casi settimanali, che fa segnare un meno 30 per cento. Cala l'incidenza a 556 per 100mila abitanti e il valore di Rt scende a 0.89. .

I ricoveri per Covid nel Lazio

I pazienti attualmente ricoverati negli ospedali Covid sono 1.029. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 58, meno 3 rispetto a ieri. I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono oltre 6mila.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 633 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 481 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 466 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 216 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 256 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 334 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Nelle province si registrano 1.175 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 322 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 514 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 162 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 177 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

