Covid Lazio, bollettino di oggi 28 ottobre: 594 nuovi casi, 5 morti e 291 casi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi da coronavirus diffuso oggi, giovedì 28 ottobre, dalla Regione Lazio: sono stati diagnosticati 594 casi e sono morte 5 persone. I pazienti ricoverati sono 357, meno cinque rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47, numero stabile rispetto a ieri.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 28 ottobre, 594 nuovi casi di coronavirus, 91 in più rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche i decessi di 5 persone. I pazienti ricoverati sono 357, meno cinque rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47, numero stabile rispetto a ieri. Sono stati processati 11.600 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore e 21mila tamponi antigenici per un totale di oltre 32mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,8 per cento. I casi a Roma città sono a quota 291. "Rimangono sotto soglia gli indici di occupazione dei posti letto ordinari e di terapia intensiva. È urgente procedere alla terza dose", ha dichiarato l'assessore D'Amato.

Vaccini: "Accelerare su terza dose"

Per quanto riguarda la vaccinazione, la Regione Lazio informa di essere in attesa delle indicazioni del Ministero della Salute per chi ha effettuato il vaccino Johnson&Johnson, che nel Lazio sono 270mila persone. Sono state somministrate oltre 145mila terze dosi ed è stato superato il 20 per cento nella fascia di popolazione over 80.

I nuovi casi di Covid in ogni Asl del Lazio

Asl Roma 1: sono 109 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Leggi anche Cosa succede se vieni sorpreso con un Green pass falso

Asl Roma 2: sono 96 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 34 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 79 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 71 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 51 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 18 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.