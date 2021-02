Sono 1341 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, domenica 28 febbraio, nella Regione Lazio. Sei i casi in meno rispetto alla giornata di ieri. Dodici sono le persone purtroppo decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre 1192 sono invece le persone guarite. Nelle ultime 24 ore sono stati processati oltre 34mila test, tra cui 20mila antigenici e 15mila molecolari. Secondo quanto riportato dal bollettino diffuso dalla Regione Lazio, diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra tamponi e positivi è all'8%, ma se si considerano anche gli antigenici scende al di sotto del 4%. I contagi nella città di Roma sono meno di 500, 497 in totale.

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Al momento nel Lazio si registrano 35.801 casi di pazienti positivi al coronavirus. Di questi 1767 si trovano ricoverati nei reparti Covid non in terapia intensiva, e 213 in condizioni più gravi si trovano invece in terapia intensiva. Sono invece 33821 i pazienti che si trovano in isolamento domiciliare. Il numero di persone decedute a causa del Covid ha raggiunto quota 5883 dall'inizio della pandemia a Roma e nelle altre province, mentre i guariti sono ad oggi 192554 e il numero dei casi registrati in totale 234228.

L'andamento dei contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 189 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono tre i ricoveri. Si registrano due decessi di 92 e 92 anni con patologie.

Asl Roma 2: 286 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centodue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 78 e 88 anni con patologie.

Asl Roma 3: 3 sono 22 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono due i ricoveri. Si registrano due decessi di 70 e 83 anni con patologie.

Asl Roma 4: 99 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: 141 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: 124 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie.

Asl di Latina: 144 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 73 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 220 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 77 e 87 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 44 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decesso di 78 e 83 anni con patologie.

Asl di Rieti: 72 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 28 febbraio

Sono 129 le persone al momento ricoverate all'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Di queste, 21 versano in gravi condizioni e sono ricoverate nel reparto di terapia intensiva per complicazioni derivanti dalla covid-19. I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 2050.