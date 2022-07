Covid Lazio, bollettino di oggi 25 luglio: 2.316 nuovi casi, 16 morti e 1.323 contagi a Roma Stando a quanto si apprende, sono stati processati nelle ultime 24 ore 2.538 tamponi molecolari e 12.793 tamponi antigenici per un totale di oltre 15mila test.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 25 luglio, 2.316 nuovi casi positivi, oltre 2.400 in meno rispetto a ieri. Si registrano inoltre 16 pazienti morti, più 13 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.323. Stando a quanto si apprende, sono stati processati nelle ultime 24 ore 2.538 tamponi molecolari e 12.793 tamponi antigenici per un totale di oltre 15mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3 per cento.

I ricoveri per Covid nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari del Lazio sono 1.126, più 35 rispetto a ieri. Quelli ricoverati nelle terapie intensive sono 75, più 4 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guariti 6.214 pazienti. Attualmente le persone positive a Covid-19 nel Lazio sono 224.399, di cui 223.198 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.688.897, i morti 11.680, su un totale di 1.924.976 casi esaminati.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 454 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 381 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 488 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 71 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 216 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 247 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Nelle province si registrano 459 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 94 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 232 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 65 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 68 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.