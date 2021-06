Nel Lazio sono stati registrati oggi, venerdì 25 giugno, 91 nuovi casi positivi, 6 in meno rispetto a ieri. Sono stati registrati 5 morti, più 2 rispetto a ieri. Sono stati inoltre processati quasi 8mila tamponi molecolari e oltre 16mila tamponi antigenici per un totale di quasi 24mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 62. I pazienti ricoverati sono 224, meno 30 rispetto a ieri e le terapie intensive sono 64, meno 10 rispetto a ieri. L'indice Rt è a quota 0,66 e l'incidenza è pari a 12,83 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. "Bisogna correre più della variante delta, ci servono 100mila dosi di Pfizer entro luglio, altrimenti dovremo spostare le prenotazioni delle prime somministrazioni con Pfizer del periodo 11/15 luglio di una settimana", ha dichiarato l'assessore D'Amato.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 2: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 3: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: 2 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 5 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 17 nuovo caso nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi

Asl di Frosinone: si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Asl di Viterbo: si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi;

Asl di Rieti: si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi

Bollettino Spallanzani 25 giugno 2021

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi, venerdì 25 giugno, 45 persone. In terapia intensiva si trovano invece 9 pazienti, due meno di ieri. A oggi, i pazienti dimessi o trasferiti sono 2.836, si legge nel consueto bollettino diffuso dall'ospedale romano.