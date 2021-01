Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 25 gennaio 2021, 874 nuovi casi di coronavirus, 182 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 40 persone, più 24 rispetto a ieri. Sono stati elaborati 8mila tamponi molecolari e 12mila test antigenici per un totale di 20mila tamponi. Il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati è al 10 per cento, 4 per cento se consideriamo anche gli antigenici. A Roma città sono stati diagnosticati 440 casi, mentre nelle province ne sono stati diagnosticati 185.

I dati e le cifre dei ricoveri per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 sono 67661. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2560, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 287. In isolamento domiciliare ci sono 64814 persone. In totale sono morte 4722 persone e ne sono guarite 126184.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 133 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 2: sono 239 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoquattordici i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 68 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove casi sono ricoveri.

Asl Roma 4: sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 137 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 125 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattordici i casi con link a struttura Villa Buon Respiro di Viterbo dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl di Rieti: si registrano 10 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 25 gennaio 2021

Sono ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma 162 pazienti positivi al coronavirus. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 34, mentre quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono 1854. Così si legge sul bollettino odierno dell'ospedale romano.