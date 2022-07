Covid Lazio, bollettino di oggi 23 luglio: 6.365 nuovi casi, 7 morti e 3.023 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.318 tamponi molecolari e 28.675 tamponi antigenici per un totale di quasi 33mila test.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 23 luglio 2022, 6.365 nuovi casi positivi, 257 in più rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 7 morti, 4 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.318 tamponi molecolari e 28.675 tamponi antigenici per un totale di quasi 33mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,2 per cento. I casi a Roma città sono a quota 3.023.

I ricoveri per Covid nel Lazio

Nel Lazio sono attualmente ricoverati 1.095 pazienti nei reparti ospedalieri, più 6 rispetto a ieri. Nelle terapie intensive ci sono 73 persone, più 5 rispetto a ieri. I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono 7.396. Attualmente i pazienti positivi al Covid nel Lazio sono 228772, di cui 227604 in isolamento domiciliare.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 810 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.372 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 841 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 295 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 544 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 635 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Nelle province si registrano 2.691 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 806 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.302 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 222 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 361 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.