I nuovi casi di coronavirus diagnosticati oggi, mercoledì 23 dicembre, nel Lazio sono 946, 342 in meno rispetto a ieri. I tamponi elaborati sono stati 13mila e nelle ultime 24 ore sono deceduti 44 pazienti. I nuovi contagi nella città di Roma sono stati 372 e 305 sono stati quelli nelle province. Dopo più di due mesi i casi tornano sotto quota mille. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, ma diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7 per cento. La stima del valore di Rt è in calo e torna sotto quota 1. Superata la quota di 2 milioni di persone testate.

Le cifre sui ricoveri per Covid nel Lazio

I pazienti Covid-19 positivi ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 2740, 20 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 286, 6 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono quasi 73mila persone. In totale gli attualmente positivi nel Lazio sono 75702 . Complessivamente sono guarite 73321 persone e ne sono morte 3434.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 158 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Undici casi sono ricoveri.

Asl Roma 2: sono 141 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantatre sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi sono ricoveri.

Asl Roma 4: sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 64 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 185 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentaquattro i casi con link a casa di riposo San Carlo di Nancy a Frascati dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl di Latina: sono 120 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 96 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 63 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 26 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 23 dicembre 2020

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati 176 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30, mentre quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.597. Così si legge sul bollettino odierno dell'ospedale romano.