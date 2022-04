Covid Lazio, bollettino di oggi 22 aprile 2022: 7.341 nuovi casi, 20 morti e 3864 contagi a Roma Il bollettino di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati oltre 9mila tamponi molecolari e quasi 36mila tamponi antigenici per un totale di quasi 45mila test.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio oggi, venerdì 22 aprile, si registrano 7.341 nuovi casi positivi, oltre 800 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 20 morti, più 3 rispetto a ieri. Questo dato, si informa, comprende anche alcuni recuperi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati oltre 9mila tamponi molecolari e quasi 36mila tamponi antigenici per un totale di quasi 45mila test. Il rapporto tra positivi è tamponi è oggi al 16,3 per cento.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1.145, meno 30 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 71, più 2 rispetto a ieri. I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono stati 6.921. Presto, informa la Regione Lazio, verranno inviati sms a tutti gli over 80 per ricordare l'importanza della quarta dose. Sarà richiesta anche la chiamata attiva a tutti i medici di medicina generale, che quindi dovranno contattare i loro assistiti ultraottantenni.

Tutti i casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.672 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.211 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 963 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 196 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 654 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 681 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

I casi di Covid nelle province del Lazio:

Asl di Frosinone: sono 561 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 851 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 225 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 327 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.