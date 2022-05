Covid Lazio, bollettino di oggi 20 maggio: 2.720 casi positivi, 4 morti e 1.487 contagi a Roma Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 20 maggio 2022, 2.720 nuovi casi positivi.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 20 maggio 2022, 2.720 nuovi casi positivi, meno 300 circa rispetto a ieri. Sono stati comunicati nel bollettino odierno anche 4 morti, stesso numero rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.586 tamponi molecolari e quasi 20mila tamponi antigenici per un totale di oltre 25mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7 per cento. I casi a Roma città sono a quota 1.487.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati per Covid negli ospedali del Lazio sono 764, meno 20 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, meno 4 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guariti oltre 4mila pazienti. Complessivamente le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio sono 138.519 e di queste, oltre 137mila si trovano in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.402.991, i morti 11.276, su un totale di 1.552.786 casi esaminati.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 579 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 459 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 449 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 142 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 187 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 217 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province

Nelle province si registrano 707 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 251 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 283 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 106 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.