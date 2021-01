Sono stati diagnosticati oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, nel Lazio 1281 nuovi contagi da coronavirus, 181 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12mila tamponi molecolari e 16mila test antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10 per cento, al 4 per cento se consideriamo anche gli antigenici. A Roma città i contagi sono stati 520 e 515 sono quelli registrati nelle province. La Regione Lazio ha comunicato la morte di 61 persone.

I dati dei ricoveri per Covid nel Lazio

Attualmente nel Lazio sono positive 73189 persone al coronavirus. In isolamento domiciliare ci sono 70166 persone, mentre 2735 pazienti sono ricoverati nei reparti ordinari e 288 persone sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Complessivamente sono guarite 115172 persone e ne sono morte 4535 dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 193 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno casi sono ricoveri. Si registrano dodici decessi con patologie.

Asl Roma 2: sono 187 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantasei i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tredici decessi con patologie.

Asl Roma 3: sono 140 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Asl Roma 4: sono 26 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Asl Roma 5: sono 89 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Asl Roma 6: sono 131 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Asl di Latina: sono 254 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 81, 84, 85 e 100 anni con patologie.

Asl di Frosinone: si registrano 134 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sette decessi di 65, 71, 71, 82, 82, 85 e 88 anni con patologie.

Asl di Viterbo: si registrano 65 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventisei i casi con link a casa di cura a Nepi dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano tre decessi di 76, 83 e 98 anni con patologie.

Asl di Rieti: si registrano 62 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 77 e 92 anni con patologie.

Bollettino Spallanzani 20 gennaio 2021

All'istituto Lazzaro Spallanzani sono ricoverati 179 pazienti positivi al tampone per Sars-CoV-2. Di questi, 30 sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, si legge sul bollettino diffuso dall'ospedale romano, sono a questa mattina 1.818.