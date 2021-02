Sono stati diagnosticati oggi, sabato 20 febbraio, nel Lazio 921 casi di Coronavirus, 69 in meno rispetto alla giornata di ieri. I decessi sono stati 32: sono 6 i decessi in meno registrati rispetto alla giornata di ieri. Numero alto per quanto riguarda le persone guarite, che sono 1.051. I casi registrati a Roma città scendono invece sotto le 400 unità. I tamponi molecolari elaborati nelle ultime 24 ore sono stati 12mila e sono stati quasi 19mila quelli agentigenici per un totale di circa 32mila test. Il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati è dunque al 7%, ma se si considerano anche gli antigenici, la percentuale scende al di sotto del 3%. Questi i dati del bollettino sull'andamento della pandemia di Coronavirus in Lazio aggiornati a oggi, sabato 20 febbraio.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 150 nuovi positivi

Asl Roma 2: 162 nuovi positivi

Asl Roma 3: 67 nuovi positivi

Asl Roma 4: 72 nuovi positivi

Asl Roma 5: 91 nuovi positivi

Asl Roma 6: 85 nuovi positivi

Asl di Latina: 98 nuovi positivi

Asl di Frosinone: 147 nuovi positivi

Asl di Viterbo: 40 nuovi positivi

Asl di Rieti: 9 nuovi positivi

I dati dei ricoveri per Covid nel Lazio

I casi attualmente positivi nel Lazio sono 35446. Di questi, 33335 si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 1883 e 228 sono quelli ricoverati in terapia intensiva.

Bollettino Spallanzani 20 febbraio 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 117 pazienti positivi al Covid. Di questi, 24 sono ricoverati in terapia intensiva, stesso numero rispetto a ieri. Sono 2018 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.