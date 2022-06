Covid Lazio, bollettino di oggi 19 giugno: 4807 nuovi casi, 1 morto e 3109 contagi a Roma Il bollettino di oggi diffuso dalla Regione Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati processati poco più di 3mila tamponi molecolari e circa 15.500 tamponi antigenici per un totale di circa 18.600 test.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, domenica 19 giugno 2022, 4.807 nuovi casi positivi di Covid, 350 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 1 morto, meno 4 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati poco più di 3mila tamponi molecolari e circa 15.500 tamponi antigenici per un totale di circa 18.600 test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è in aumento e si attesta oggi al 25,8 per cento. In altre parole quasi 26 tamponi su 100 eseguiti risultano positivi. I casi a Roma città sono a quota 3.109.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

La Regione Lazio ha comunicato nel consueto bollettino giornaliero che i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 493, meno 3 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 43, uno in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guariti 2.080 pazienti.

I nuovi contagi Asl per Asl a Roma

Asl Roma 1: sono 956 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.389 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 764 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 153 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 328 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 348 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi contagi Asl per Asl nelle province

Nelle province si registrano 869 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 252 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 351 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 120 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 146 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.