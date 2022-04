Covid Lazio, bollettino di oggi 19 aprile: 2740 nuovi casi, 13 morti e 1472 contagi a Roma Il bollettino di oggi, 19 aprile. Sono stati processati nelle ultime 24 ore 4.384 tamponi molecolari e oltre 15mila tamponi antigenici per un totale di quasi 20mila test.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, martedì 19 aprile, 2.740 nuovi casi positivi, 754 in più rispetto a ieri. Sono stati registrati anche 13 morti, più 9 rispetto a ieri. A Roma città i casi sono a quota 1.472. Sono stati processati nelle ultime 24 ore 4.384 tamponi molecolari e oltre 15mila tamponi antigenici per un totale di quasi 20mila test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è al 13,9 per cento.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Nella regione Lazio gli attuali casi positivi sono 147.100. Si contano inoltre 145.859 persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1.174, più 8 rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati nelle terapie intensive sono 67, più 4 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guariti quasi 3mila pazienti. Il totale dei casi esaminati dall'inizio della pandemia è 1412109.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 535 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 493 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 444 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 159 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 236 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 328 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 545 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 97 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 268 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.