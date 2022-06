Covid Lazio, bollettino di oggi 17 giugno: 4.826 nuovi casi, 5 morti e 2.968 contagi a Roma Il bollettino diffuso oggi, venerdì 17 giugno, dalla Regione Lazio. Si conferma un aumento dei casi giornalieri nel Lazio.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 17 giugno 2022, 4.826 nuovi casi positivi, 190 in più rispetto a ieri. Sono stati registrati inoltre 5 morti, 2 in più rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 2.968. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.337 tamponi molecolari e circa 17.500 tamponi antigenici per un totale di quasi 22mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22 per cento. Si conferma un trend di aumento dei casi, probabilmente a causa della diffusione della variante di Omicron ‘Ba5'.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Nel Lazio i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della rete Covid sono 500, meno 3 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 39, 3 in più rispetto a ieri. I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono oltre 3mila.

I nuovi contagi Asl per Asl a Roma

Asl Roma 1: sono 1.183 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 969 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 816 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 112 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 379 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 411 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi contagi Asl per Asl nelle province

Nelle province si registrano 956 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 327 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 377 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 93 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 159 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.