Covid Lazio, bollettino di oggi 17 agosto: 551 nuovi casi positivi, 8 morti e 291 contagi a Roma Il bollettino diffuso dalla Regione Lazio: sono stati diagnosticati oggi, martedì 17 agosto, 551 nuovi casi positivi, più 132 rispetto a ieri. Sono stati diagnosticati 8 decessi e si tratta di recuperi degli ultimi tre giorni. I pazienti ricoverati sono 505, più 12 rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 66, meno 4 rispetto a ieri.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, martedì 17 agosto, 551 nuovi casi positivi, più 132 rispetto a ieri. I nuovi casi positivi, sottolinea la Regione Lazio, sono 152 in meno rispetto a martedì 10 agosto. Sono stati diagnosticati 8 decessi e si tratta di recuperi degli ultimi tre giorni. I pazienti ricoverati sono 505, più 12 rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 66, meno 4 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 291.

I casi di coronavirus Asl per Asl nel Lazio

Asl Roma 1: 87 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

Asl Roma 2: 172 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 3 decessi.

Leggi anche Un paziente Covid su 10 è stato contagiato in ospedale

Asl Roma 3: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 4: 68 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 42 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 30 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 17 agosto

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati attualmente 107 pazienti, 9 in più rispetto a ieri. Due pazienti sono comunque in via di dimissione. Le terapie intensive sono 17, quattro in meno rispetto a ieri. I pazienti dimessi e trasferiti presso il domicilio o altre strutture territoriali sono a oggi 2.961, si legge nel consueto bollettino.