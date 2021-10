Covid Lazio, bollettino di oggi 16 ottobre: 222 nuovi casi, 5 morti e 81 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 16 ottobre, 222 nuovi casi positivi, 126 in meno rispetto a ieri e 8 in meno rispetto a sabato scorso, 9 ottobre. La Regione Lazio ha comunicato anche il decesso di cinque persone. I casi a Roma città sono a quota 81.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 16 ottobre, 222 nuovi casi positivi, 126 in meno rispetto a ieri e 8 in meno rispetto a sabato scorso, 9 ottobre. La Regione Lazio ha comunicato anche il decesso di cinque persone. I pazienti ricoverati sono 298, 4 in più rispetto a ieri, e 50 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, numero stabile rispetto a ieri. Sono stati processati 15.816 tamponi molecolari e 22.659 tamponi antigenici per un totale di oltre 38mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 81.

I nuovi casi di Covid nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Leggi anche Il Green pass anche sul presepe napoletano: lo portano i Re Magi

Asl Roma 3: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 4: 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Asl Roma 5: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 6: 35 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 16 ottobre

All'ospedale Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi 42 pazienti per Covid, 4 in meno rispetto a ieri. Due di questi sono in via di dimissione. In terapia intensiva ci sono 8 persone, numero invariato rispetto a ieri. Le persone finora dimesse e trasferite a domicilio o presso altre strutture territoriali sono 3.244, si legge sul consueto bollettino dell'istituto.