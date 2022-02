Covid Lazio, bollettino di oggi 16 febbraio 2022: 6531 nuovi casi, 23 morti e 2816 contagi a Roma Il bollettino di oggi, 16 febbraio: nel Lazio sono stati rilevati 6.531 nuovi casi positivi. La Regione Lazio ha comunicato anche 23 morti.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati rilevati oggi, mercoledì 16 febbraio, 6.531 nuovi casi positivi, 876 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 23 morti, 34 in meno rispetto a ieri. Sono stati processati 13mila tamponi molecolari e quasi 45mila tamponi antigenici per un totale di circa 59mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,1 per cento. I casi a Roma città sono a quota 2.816.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1844, 34 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 166, 9 in meno rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono oltre 17mila. Prosegue il trend di calo dei ricoveri e oggi record dei pazienti guariti, quasi il triplo rispetto ai nuovi casi positivi.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Questi i nuovi casi divisi per ogni Asl del Lazio:

Asl Roma 1: sono 1.139 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 900 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 777 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 615 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 537 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 663 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.900 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 567 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 780 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 211 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 342 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.