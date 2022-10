Covid Lazio, bollettino di oggi 15 ottobre: 3.289 nuovi casi, 4 morti e 1.730 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.026 tamponi molecolari e 14.400 tamponi antigenici per un totale di 17.426 test.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 15 ottobre, 3.289 nuovi casi positivi, 56 in più rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 4 morti, uno in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.026 tamponi molecolari e 14.400 tamponi antigenici per un totale di 17.426 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,5 per cento. I casi a Roma città sono a quota 1.730.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono attualmente 548, più 31 rispetto a ieri. Stabili a 40, invece, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare ci sono 57501 persone su 58.059 pazienti positivi a Covid. Nelle ultime 24 ore sono guarite dal Covid oltre 2mila pazienti.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 621 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 662 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 447 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 220 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 311 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Nelle province si registrano 857 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 281 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 285 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 88 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 203 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.