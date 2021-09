Covid Lazio, bollettino di oggi 14 settembre: 326 casi positivi, 5 morti e 215 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi diffuso oggi, martedì 14 settembre, dalla Regione Lazio: sono stati registrati 326 nuovi casi positivi, più 55 rispetto a ieri e 28 casi in meno rispetto allo scorso martedì. I casi a Roma città sono a quota 215. I tamponi elaborati oggi sono stati 20.475.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati registrati oggi, martedì 14 settembre, 326 nuovi casi positivi, più 55 rispetto a ieri e 28 casi in meno rispetto allo scorso martedì. I casi a Roma città sono a quota 215. La Regione Lazio comunica anche 5 morti. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 448, mentre sono 62 quelli ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Sono 680 i pazienti guariti. I tamponi elaborati oggi sono stati 20.475, 8.327 molecolari e 12.148 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5 per cento.

I nuovi casi di coronavirus Asl per Asl

Asl Roma 1: 75 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Asl Roma 2: 122 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 6: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 2 decesso.

Asl di Frosinone: si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid Roma, bollettino Spallanzani: ricoverati 65 pazienti

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi 65 pazienti positivi, 2 in meno rispetto a ieri. Due pazienti sono in via di dimissione. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, una in meno rispetto a ieri. Così si legge nel consueto bollettino diramato dall'ospedale romano.