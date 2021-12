Covid Lazio, bollettino di oggi 13 dicembre: 1470 nuovi casi e 8 morti, 753 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi, lunedì 13 dicembre: 1470 nuovi casi positivi, dei quali 753 a Roma e 8 i decessi.

Nel Lazio oggi, lunedì 13 dicembre, si registrano 1470 nuovi casi positivi, 495 in meno rispetto a ieri, su oltre 13mila tamponi molecolari e oltre 19mila tamponi antigenici, per un totale di oltre 32mila test. Sono invece 466 le persone guarite e 8 decessi registrati nelle ultime 24 ore, 5 in più rispetto a ieri. A Roma città i contagi sono 753, mentre nelle province i nuovi casi sono 334. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 4,5%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 30080. I pazienti ricoverati sono 821, dei quali 114 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 29145 persone. In totale sono morte 9081 persone e ne sono guarite 405193. Il totale dei casi esaminati è 444354.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 207 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 501 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 54 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 214 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 48 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 205 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.