Covid Lazio, bollettino di oggi: 1253 nuovi casi e 10 morti, 611 i contagi a Roma Bollettino Covid Lazio di martedì 30 novembre: salgono a 1253 i contagiati, dei quali 611 e 10 i morti. Intanto la regione apre le vaccinazioni agli over 18.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio oggi, martedì 30 novembre, su oltre 17mila tamponi molecolari e oltre 35mila tamponi antigenici, per un totale di oltre 53mila test si registrano 1253 nuovi casi positivi, 132 in più rispetto a ieri e 751 le persone guarite. Sono 10 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 5 in meno di ieri. A Roma città i contagi sono stati 611, mentre nelle province i nuovi contagi sono 270. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 2,3%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi nel Lazio sono 19749, i ricoverati non in terapie aintensiva sono 708, i pazienti più gravi che si trovano in terapia intensiva sono 97. Le persone che hanno contratto il virus, ma che le loro condizioni di salute non sono tali di avere necessità di un ricovero ospedaliero e che si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici sono 18944. Le persone decedute con Covid-19 nel Lazio sono ad oggi 8984, mentre il totale dei guariti è di 394838. In tolale nel Lazio sono stati esaminati 423571 casi.

I nuovi casi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 212 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 267 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 132 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 62 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 117 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 193 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 94 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 70 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Bollettino Spallanzani settimanale del 30 novembre 2021

Il bollettino dell'Isitituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani settimanale pubblicato martedì 30 novembre registra 167 positivi al Covid-19, 83 in meno rispetto allo scorso anno (251), sono invece 29 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in meno dello scorso anno (39). I dimessi in totale da inizio emergenza sanitaria sono 3448.