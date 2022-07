Covid Lazio, bollettino di oggi 12 luglio 2022: 13.386 nuovi casi, 11 morti e 6.347 contagi a Roma Il bollettino di oggi. Nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati processati quasi 56mila tamponi antigenici e 6.198 tamponi molecolari.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, martedì 12 luglio, 13.386 nuovi casi positivi, quasi 9mila in più rispetto a ieri, e 11 morti, più 4 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 6.347. Nelle ultime 24 ore sono stati processati quasi 56mila tamponi antigenici e 6.198 tamponi molecolari per un totale di oltre 62mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,5 per cento.

I ricoveri per Covid nel Lazio

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati, sono 884, più 3 rispetto a ieri, quelli nei reparti ordinari. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 63 pazienti, più uno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 4.430 persone.

Ricordiamo che dalle ore 24 di mercoledì 13 luglio sarà possibile prenotare la quarta dose di vaccino per tutti gli Over 60. Per chi è stato positivo, dovranno trascorrere almeno 120 giorni.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.185 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.343 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.819 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 529 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.035 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.379 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Nelle province si registrano 4.096 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.356 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.834 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 311 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 595 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.