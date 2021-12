Covid Lazio, bollettino di oggi 12 dicembre: 1.965 nuovi casi e 3 morti, 816 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi, domenica 12 dicembre: 1.965 nuovi casi positivi, dei quali 816 a Roma e 3 i decessi.

A cura di Alessia Rabbai

Nel Lazio oggi, domenica 12 dicembre, si registrano 1.965 nuovi casi positivi, 220 in più rispetto a ieri, su oltre 15mila tamponi molecolari e oltre 26mila tamponi antigenici, per un totale di oltre 42mila test. Sono invece 1.015 le persone guarite e 3 decessi registrati nelle ultime 24 ore. A Roma città i contagi sono 816, mentre nelle province i nuovi casi sono 451. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 4,6%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 29.500. I pazienti ricoverati sono 782 dei quali 112 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 28.606 persone. In totale sono morte 9.073 persone e ne sono guarite 404.311. Il totale dei casi esaminati è 442.884.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 253 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 495 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 217 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 366 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 174 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 158 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 41 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 78 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.