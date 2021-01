Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 11 gennaio, 1254 nuovi contagi da coronavirus, 492 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 28 persone. A Roma città i contagi sono 564 e nelle province si registrano 263 casi. La Regione Lazio comunica che sono stati elaborati oggi oltre 10mila tamponi, 1205 in meno rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11 per cento.

I dati dei ricoveri per Covid nel Lazio

Attualmente le persone positive al coronavirus nel Lazio sono 78881. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2887 (37 in più rispetto a ieri), mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 323 (2 in meno). In isolamento domiciliare ci sono 75673 persone. Complessivamente sono stati esaminati 180915 casi e complessivamente sono decedute 4176 persone.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 182 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero.

Asl Roma 2: sono 286 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centouno sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 96 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 180 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 189 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 119 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 45 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 51 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 48 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Bollettino Spallanzani 11 gennaio 2021

Ad oggi sono ricoverati all'Istituto Nazionale per le Malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani' di Rom 204 pazienti positivi al coronavirus. Di questi 33 sono in gravi condizioni e necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, si legge ancora, sono a questa mattina 1.730.