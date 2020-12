in foto: Coronavirus Lazio

Nel Lazio i nuovi contagi diagnosticati venerdì 11 dicembre 2020 sono stati 1230, 258 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 68 persone. A Roma città i contagi sono stati 558 e nelle province sono stati 335. La Regione Lazio ha comunicato che sono stati processati 15mila tamponi nelle ultime 24 ore, mille in meno di ieri. Il valore di Rt scende a quota 0.67. "La strada è quella giusta, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione", il commento dell'assessore D'Amato.

I dati sui ricoveri nel Lazio per Covid

I pazienti Covid-19 positivi ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 3026. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 339, mentre in isolamento domiciliare ci sono 84828 persone. In totale i casi attualmente positivi sono88193. Complessivamente sono stati analizzati 137143 casi dall'inizio dell'emergenza coronavirus nel nostro Paese.

I contagi di coronavirus nel Lazio

Asl Roma 1: 249 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Diciotto casi sono ricoveri.

Asl Roma 2: 242 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto, 101 sono i casi su segnalazione del medico.

Asl Roma 3: 67 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto sono ricoveri.

Asl Roma 4: 62 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: 116 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: 159 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: 130 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: 124 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: 40 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 11 dicembre

All'istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono ricoverati 224 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. In terapia intensiva sono ricoverati 42 pazienti. Le persone dimesse e trasferite a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.473. Così si legge sul bollettino diffuso dall'ospedale romano venerdì 11 dicembre 2020.