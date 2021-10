Covid Lazio, bollettino di mercoledì 27 ottobre: 503 nuovi casi, 5 morti e 216 contagi a Roma Sono 503 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nel bollettino di oggi, mercoledì 27 ottobre. “Assistiamo a un lieve incremento dei casi, è necessario fare la dose di richiamo. Presto attiveremo una modalità di chiamata attiva per ricordare le modalità di prenotazione a tutti coloro che rientrano nelle circolari del ministero”.

A cura di Natascia Grbic

Sono 503 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nel bollettino di oggi, mercoledì 27 ottobre. Sono stati processati oltre 11mila tamponi molecolari e oltre 21mila antigenici, per un totale di quasi 33mila tamponi. Cinque le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19, 630 invece le guarite. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 216. "Assistiamo a un lieve incremento dei casi, è necessario fare la dose di richiamo – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Presto attiveremo una modalità di chiamata attiva per ricordare le modalità di prenotazione a tutti coloro che rientrano nelle circolari del ministero".

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono8848x. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 362, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 47. In isolamento domiciliare ci sono 8439 persone. In totale sono morte 8775 persone e ne sono guarite 375280. Il totale dei casi esaminati è di 392203.

I nuovi casi di Covid in ogni Asl del Lazio

Asl Roma 1: sono 79 i nuovi casi e 3 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 88 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 39 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 57 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 26 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 27 ottobre

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi, mercoledì 27 ottobre, 57 pazienti positivi al tampone per la ricerca del coronavirus. I pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva sono 8. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali dall'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono a questa mattina 3273", si legge nel bollettino medico diffuso dall'ospedale romano.