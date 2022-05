Covid Lazio, bollettino di martedì 3 maggio: 5.053 nuovi casi e 11 morti, 2.543 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, martedì 3 maggio 2022: sono 5.053 i nuovi positivi, di cui 2.543 a Roma, mentre i morti registrati sono 11.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella giornata di oggi, martedì 3 maggio, si registrano 5.053 nuovi contagi all'interno della regione Lazio. Il rapporto fra pazienti positivi e il numero di test effettuati è di 9,4%: i test effettuati nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati in totale 53.369 , di cui 44.539 tamponi antigenici e 8.830 molecolari.

Come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato, oggi si contano anche 4.050 persone guarite dal Covid 19 e 11 morti, uno in meno rispetto a ieri; 2.543 pazienti positivi nella città di Roma e 1.275 nelle province.

Ricoveri e terapie intensive

Nella regione Lazio oggi i casi positivi hanno raggiunto la cifra di 153.301 persone. Dei pazienti positivi al Covid -19, 152.098 sono in isolamento domiciliare, mentre nelle strutture ospedaliere si contano 1.145 persone ricoverate nei reparti ordinari, 5 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive occupate, invece, sono 58, una in meno sempre rispetto a ieri.

Leggi anche Perché l’ossessione della Cina per la disinfezione contro il Covid fa più male che bene

Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 11.140 persone e guarite 1330.373, a fronte dei 1494.814 casi in esame.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 852 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 936 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 755 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 213 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 523 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 499 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 388 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 185 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 244 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.