Covid Lazio, bollettino di martedì 13 settembre: 2.113 nuovi casi e 3 morti, 969 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 2.113 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 3 morti. Si contano 969 contagi a Roma.

Nella giornata di oggi, martedì 13 settembre, si registrano 2.113 nuovi casi positivi nella regione Lazio, 1.372 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i test realizzati sono stati 16.698, di cui 3.553 molecolari e 13.145 antigenici. Il rapporto fra tamponi e pazienti positivi al covid è di 12,6%. Come comunicato dall'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, nella regione Lazio oggi si contano 3 morti, uno in più rispetto a ieri e 2.951 persone guarite, mentre nella capitale i contagi sono 969 nelle province i nuovi pazienti sono 715.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

All'interno delle strutture ospedaliere si trovano 397 persone ricoverate nei reparti ordinari, 39 in meno rispetto a ieri e 32 in terapia intensiva, tre persone in meno rispetto alla giornata di ieri, lunedì 12 settembre.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 372 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 368 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 229 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 74 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 192 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 163 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 288 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 217 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 118 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.