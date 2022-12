Covid Lazio, bollettino di lunedì 19 dicembre: 972 nuovi casi e 6 morti, 590 contagi a Roma Covid Lazio, bollettino del 19 dicembre: 972 nuovi casi e 6 morti, 590 contagi a Roma.

Sono 972 i nuovi casi positivi registrati a Roma e nel Lazio oggi, lunedì 19 dicembre 2022, 818 in più rispetto a ieri, domenica 18 dicembre. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 7.635, fra cui 1.578 molecolari e 6.057 antigenici: il rapporto fra positivi e tamponi è di 12,7%, come ha comunicato l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato nel consueto bollettino di aggiornamento sull'andamento del Covid-19. Le persone guarite sono 2.860, mentre i morti sono 6, 4 in più rispetto a ieri. A Roma i nuovi contagi sono 590, nelle province 165.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 51.078, 50.263 persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 785, 18 in meno, mentre si registrano 30 persone in terapia intensiva, proprio come ieri. In totale sono morte 12.477 persone e ne sono guarite 2240.346 e il numero dei casi esaminati è 2303.901.

I nuovi casi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 195 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 204 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 191 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 69 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 88 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 25 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 94 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 26 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 20 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.