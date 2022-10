Covid Lazio, bollettino di lunedì 17 ottobre: 1.637 nuovi casi e 5 morti, 1.041 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.637 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 5 morti. Si contano 1.041 contagi a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, sono 1.637 i nuovi casi di pazienti positivi al Covid 19 registrati nella regione Lazio, 1.101 in meno rispetto alla giornata di ieri, domenica 16. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.553 tamponi, di cui 2.438 test molecolari e 7.115 antigenici: il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid, invece, è di 17,1%. A comunicarlo, come di consueto, è stato l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella regione, inoltre, oggi si contano 5 morti, 4 in più rispetto a ieri, mentre le persone guarite sono 2.982. Nella capitale i contagi di oggi hanno raggiunto quota 1.041, mentre nelle province i nuovi pazienti sono 254.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

All'interno della regione Lazio gli attuali casi positivi sono 58.343 con 57.699 persone in isolamento. Nelle strutture ospedaliere si trovano ricoverate 605 persone nei reparti ordinari, 33 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 39, proprio come ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 12.151 persone e altre 2056.245 sono guarite a fronte di 2126.739 casi esaminati in totale.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 398 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 302 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 341 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 133 i nuovi casi e 1 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 130 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 40 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 31 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.