Covid Lazio, bollettino di giovedì 9 febbraio 2023: 735 nuovi casi e 4 morti, 476 contagi a Roma

A cura di Beatrice Tominic

Sono 735 i nuovi casi positivi a Roma e nel Lazio oggi, nella giornata di giovedì 9 febbraio, 87 in più rispetto a ieri, mercoledì 8 febbraio. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 8.988, di cui 2.024 molecolari e 6.964 antigenici: il rapporto fra positivi e tamponi è di 8,1%, come ha comunicato l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato nel consueto bollettino di aggiornamento sull'andamento del Covid-19. Le persone guarite sono 738, mentre i morti sono 4, uno in meno rispetto alla giornata di ieri. A Roma i nuovi contagi sono 476, nelle province 124.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 22.841, 22.265 persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 553, 18 in più di ieri, mentre si registrano 23 persone in terapia intensiva, una in più di ieri. In totale sono morte 12.274 persone e ne sono guarite 2333.576 a fronte di 2369.941 casi esaminati.

I nuovi casi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 177 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 188 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 111 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 41 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 36 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 64 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 9 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 15 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.