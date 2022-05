Covid Lazio, bollettino di giovedì 26 maggio: 2.627 casi positivi, 5 morti e 1.501 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, giovedì 26 aprile 2022: sono 2.627 i nuovi positivi, di cui 1.501 a Roma, mentre i morti registrati sono 5.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, giovedì 26 maggio, all'interno della regione Lazio sono stati registrati 2.627 nuovi pazienti contagiati dall'infezione di Covid -19, 191 in più rispetto a ieri. Sono stati effettuati 22.489 test, di cui 6.876 molecolari e 15.613 antigenici, mentre il rapporto fra i tamponi effettuati e il numero di pazienti positivi è di 11.7%.

Come ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nelle ultime 24 ore le persone guarite sono 4.025, mentre i morti sono 5, 1 in più rispetto a ieri. Nella città di Roma i nuovi contagi sono 1.501, mentre nelle province si sono registrati 578 nuovi casi.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Nella regione Lazio gli attuali casi positivi sono 129.727, mentre in isolamento domiciliare ci sono 129.069 persone. Nelle strutture ospedaliere, invece, si contano 619 pazienti nei reparti ordinari e 39 in terapia intensiva, proprio come nella giornata di ieri, mercoledì 25 maggio. Dall'inizio della pandemia, le persone morte sono 11.313, mentre quelle guarite 1425.682 su un totale di 1566.722 casi esaminati.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 547 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 544 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 410 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 134 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 200 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 214 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 160 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 226 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 70 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 122 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.