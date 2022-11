Covid Lazio, bollettino di giovedì 24 novembre: 3.467 nuovi casi e 8 morti, 1.816 contagi a Roma Covid Lazio, bollettino di giovedì 24 novembre: 3.467 nuovi casi e 8 morti, 1.816 contagi a Roma.

Sono 3.467 giovedì 24 novembre i nuovi pazienti che hanno contratto il coronavirus, 822 in più rispetto a ieri, mercoledì 23 novembre. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.483 tamponi, di cui 3.682 test molecolari e 17.801 antigenici. Il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid è del 16,1%. Come comunicato dall'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, nella regione Lazio oggi si contano 8 morti, proprio come ieri. Le persone guarite, invece, sono 3.626, mentre nella capitale i contagi sono 1.816, nelle province i nuovi pazienti sono xxxx.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi nella regione Lazio sono 47.843; le persone in isolamento domiciliare 47.064. All'interno delle strutture ospedaliere si trovano 750 persone ricoverate nei reparti ordinari, 3 in più rispetto a ieri e 29 in terapia intensiva, 2 meno di ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 2.340 persone e altre 2178.922 sono guarite a fronte di 2239.105 casi esaminati.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 617 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 678 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 521 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 320 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 331 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 275 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 401 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 100 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.