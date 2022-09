Covid Lazio, bollettino di giovedì 22 settembre: 2.227 nuovi casi e 4 morti, 1.027 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 2.227 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 4 morti. Si contano 1.027 contagi a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, giovedì 22 settembre 2022, sono 2.227 i nuovi pazienti positivi, 408 in più rispetto alla giornata di ieri, mercoledì 21 settembre. Nelle ultime 24 ore sono state effettuati 15.085 test, di cui 3.223tamponi molecolari e 11.862 antigenici. Il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid è di 14,7%. Come comunicato dall'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, nella regione Lazio oggi si contano4 morti, 1 in più rispetto a ieri e 2.833 persone guarite, mentre nella capitale i contagi sono 1.027 nelle province i nuovi pazienti sono 706.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Nella regione Lazio attualmente si contano 39.092 casi positivi e 38.714 persone in isolamento domiciliare, mentre all'interno delle strutture ospedaliere si trovano 351 persone ricoverate nei reparti ordinari, 4 in più rispetto a ieri e 27 in terapia intensiva, proprio come nella giornata di ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 12.068 persone e altre 2001.067 sono guarite a fronte di 2052.227 casi esaminati.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 345 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 409 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 273 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 110 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 174 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 210 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 222 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 293 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.