Covid Lazio, bollettino di giovedì 2 giugno: 2.645 casi positivi, 5 morti e 1.621 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, giovedì 2 giugno maggio 2022: sono 2.645 i nuovi positivi, di cui 1.621 a Roma, mentre i morti registrati sono 5.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, giovedì 2 giugno, all'interno della regione Lazio ci sono 2.645 nuovi pazienti positivi all'infezione di Covid -19, 156 in più rispetto a ieri. Come ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nella giornata di oggi sono stati effettuati 19.964 test, di cui 5.175 molecolari e 14.789 antigenici, mentre il rapporto fra i tamponi effettuati e il numero di pazienti positivi è di 13,2%.

Le persone guarite dal covid sono 2.009, mentre si registrano 5 morti, 3 in più rispetto a ieri. Nella città di Roma i nuovi contagi sono 1.621, mentre nelle province si sono registrati 535 nuovi casi.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Nella regione Lazio si contano 119.998 attuali casi positivi. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 119.411, mentre nelle strutture ospedaliere, invece, si contano 556 pazienti nei reparti ordinari e 31 in terapia intensiva, come nella giornata di ieri, mercoledì primo giugno. Dall'inizio della pandemia, sono morte 11.342 persone, mentre ne sono guarite 1451.662 su un totale di 1583.002 casi presi in esame.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 609 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 596 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 105 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 170 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 214 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 125 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 77 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 126 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.