Covid Lazio, bollettino dell’8 febbraio: 648 nuovi casi e 5 morti, 374 contagi a Roma Sono 648 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Cinque sono le persone decedute, 22 i pazienti gravi in terapia intensiva.

A cura di Alessia Rabbai

Sono 648 nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, mercoledì 8 febbraio. Cinque sono le persone decedute, stesso numero di ieri, mentre le guarite sono 933. In totale sono stati processati 9005 tamponi, di cui 1679 molecolari e 7326 antigenici. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 7,1%. Nella città di Roma i nuovi contagi sono 374, mentre nelle province 136.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di terapia ordinaria, rimangono stazionari rispetto ai giorni passati, anche se sono diminuiti di molto rispetto alle altre settimane. In totale sono 22848 gli attuali positivi, 535 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia ordinaria, quelli gravi che necessitano della terapia intensiva sono 22, mentre quelli in isolamento domiciliare 22291. In totale sono morte 12720 persone, i guariti sono 2332838. Il totale dei casi esaminati è di 2368406.

I contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 124 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 147 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 19 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 32 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 87 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Frosinone: sono 41 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 16 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.