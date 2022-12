Covid Lazio, bollettino del primo dicembre: 3185 nuovi casi e 7 morti, 1661 contagi a Roma Sono 3.185 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Sette le persone decedute, trenta i pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva a causa delle difficoltà respiratorie.



Sono 3.185 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono morte sette persone a causa del peggiorare delle loro condizioni in seguito all'infezione, mentre 2.414 sono le guarite. In totale sono stati processarti 19.995 tamponi, di cui 3.614 molecolari e 16.381 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,9%. I casi nella città di Roma sono 1.661, nelle province 819. "Lieve diminuzione del numero complessivo dei casi su base settimane del -5% – spiega l'assessore Alessio D'Amato nel bollettino giornaliero – e incidenza in discesa a 364 ogni 100mila abitanti. Il valore Rt in lieve diminuzione a 1″.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Le persone ricoverate nei reparti di terapia ordinaria sono in totale 734, mentre i pazienti più gravi in terapia intensiva sono trenta. Il numero dei ricoveri è importante per valutare l'eventuale pressione sulla rete ospedaliera causata dalla pandemia. I numeri dei ricoveri nella regione, ci dicono che in questa fase è totalmente sotto controllo.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 625 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 626 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 410 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 160 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 243 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 302 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 201 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 437 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 73 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.