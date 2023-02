Covid Lazio, bollettino del 7 febbraio: 1052 nuovi casi positivi e 5 morti, 563 contagi a Roma Sono 1.052 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Cinque i decessi, venti le persone gravi in terapia intensiva.

Sono 1.052 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione con il bollettino di oggi, martedì 7 febbraio. Cinque sono le persone decedute a causa della covid-19, mentre le guarite sono 874. In totale sono stati analizzati 12.952 tamponi, di cui 2.330 molecolari e 10.622 antigenici. Il rapporto tra quest'ultimi e i positivi è al 8,1%. Nella città di Roma i nuovi casi sono 563, mentre nelle province sono 268.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda i ricoveri, sia nei reparti di terapia ordinaria sia in quelli di terapia intensiva, i numeri rimangono stabili da settimane. Le persone che necessitano di supporto ospedaliero sono 558, quelle più gravi che non riescono a respirare autonomamente e hanno bisogno della terapia intensiva sono venti.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 195 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 234 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 134 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 58 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 66 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 138 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 42 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h