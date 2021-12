Covid Lazio, bollettino del 27 dicembre: 2933 nuovi casi e 7 morti, 1618 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi, lunedì 27 dicembre: 2933 nuovi casi positivi, dei quali 1618 a Roma e 7 i decessi.

A cura di Alessia Rabbai

Nel Lazio oggi, lunedì 27 dicembre, si registrano 2933 nuovi casi positivi, 732 in meno rispetto a ieri, su 19mila tamponi molecolari e oltre 20mila tamponi antigenici, per un totale di oltre 39mila test. Sono invece 1078 le persone guarite e 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 2 in meno rispetto a ieri. A Roma città i contagi sono 1618, mentre nelle province i nuovi casi sono 438. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 7,4%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 53405. I pazienti ricoverati sono 996 dei quali 135 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 52274 persone. In totale sono morte 9224 persone e ne sono guarite 418789. Il totale dei casi esaminati è 481418.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 828 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 540 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 250 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 95 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 700 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 129 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 125 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.