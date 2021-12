Covid Lazio, bollettino del 22 dicembre: 2497 nuovi casi e 8 morti, 1214 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi, mercoledì 22 dicembre: 2497 nuovi casi positivi, dei quali 1214 a Roma e 8 i decessi.

A cura di Alessia Rabbai

Nel Lazio oggi, mercoledì 22 dicembre, si registrano 2470 nuovi casi positivi, 212 in più rispetto a ieri, su oltre 23mila tamponi molecolari e oltre 37mila tamponi antigenici, per un totale di quasi 61mila test. Sono invece 958 le persone guarite e 8 decessi registrati nelle ultime 24 ore, 5 in meno rispetto a ieri. A Roma città i contagi sono 1214, mentre nelle province i nuovi casi sono 764. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 4,1%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 556 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 517 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 141 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 187 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 176 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 223 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 271 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 110 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 160 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.