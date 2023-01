Covid Lazio, bollettino del 15 gennaio: 636 casi e 3 morti, 402 contagi a Roma Sono 636 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Tre sono le persone decedute, ventotto i pazienti gravi in terapia intensiva.

A cura di Natascia Grbic

Sono 636 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, domenica 15 gennaio. In totale sono stati processati 7.363 tamponi, di cui 1.357 molecolari e 6.006 antigenici, con un tasso di rapporto di positività all'8,6%. Tre sono le persone decedute, mentre le guarite sono in totale 1.169. I casi nella città di Roma sono 402, nelle province 139.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Scendono i numeri delle persone ricoverate rispetto alle scorse settimane: sono in tutto 648 i pazienti ricoverati negli ospedali del Lazio per l'aggravarsi della covid-19. Ventotto invece le persone più gravi che necessitano del supporto respiratorio, e si trovano quindi in terapia intensiva.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 173 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 128 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 38 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 36 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 54 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 14 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.