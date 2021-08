Covid Lazio, bollettino di venerdì 27 agosto: 547 nuovi casi e 2 morti, 210 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi da Covid-19: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 27 agosto, 547 nuovi casi di coronavirus, 35 in meno di ieri. I contagi a Roma città sono a quota 210. La Regione Lazio ha comunicato anche 2 decessi. La terapia intensiva dello Spallanzani conta 19 ricoveri.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, venerdì 27 agosto, nel Lazio su oltre 3.956 tamponi e oltre 24.299 antigenici per un totale di oltre 28.255 test si registrano 547 nuovi casi positivi (compresi i recuperi) sono 35 i casi in meno rispetto a ieri e 2 i morti, tre in meno. A Roma città i contagi sono 210, nelle altre province 138 i nuovi casi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,9%. Stabile la pressione ospedaliera, rischio basso. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ricoveri e terapie intensive del Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 16285. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 488, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 70. In isolamento domiciliare ci sono 15727 persone. In totale sono morte 8501 persone e ne sono guarite 348467. Il totale dei casi esaminati è di 373253.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 84 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 2: 89 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 37 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 34 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 69 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso;

Asl Roma 6: 96 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Frosinone: 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl di Latina: 65 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Rieti: 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Viterbo: si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Bollettino Spallanzani 27 agosto 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 87 pazienti positivi al Covid. Di questi, 19 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 3032 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.