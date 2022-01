Covid Lazio, bollettino 2 gennaio 2022: 7.993 nuovi casi, 15 morti e 4.631 positivi a Roma Il bollettino della Regione Lazio sulla pandemia di coronavirus oggi nel Lazio.

L'assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha divulgato pochi minuti fa il bollettino di oggi – domenica 2 gennaio 2022 – che aggiorna sull'andamento della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati svolti 24.907 tamponi molecolari e 11.341 antigenici, per un totale di 36.248 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22% I nuovi casi positivi registrati sono stati 7.993, con una significativa flessione rispetto a ieri con -4.352 casi in meno, a fronte di un altrettanto significativo calo dei test effettuati dopo l'impennata per i cenoni di Capodanno. A Roma i casi registrati sono stati 4.631. I nuovi decessi sono stati 15, 9 in più rispetto a ieri.

Lunedì 3 gennaio il Lazio in zona gialla

"Da domani andremo in zona gialla. Occorre prudenza e rispetto delle regole e correre con la campagna di vaccinazione", sottolinea l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Sul tema delle scuole anche in questo caso D'Amato ha sottolineato che l'unica arma a disposizione è la vaccinazione.

I numeri di ospedalizzazioni e terapie intensive

I pazienti ricoverati nei reparti di degenza Covid sono 1.173 (+19) e 152 i pazienti in terapia intensiva (-1). La Regione Lazio sottolinea come i ricoveri in area medica rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso sono 1.619 in meno e 163 in meno in terapia intensiva, in virtù della copertura garantita dal vaccino.

I nuovi casi di Coronavirus Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.481 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 2.267 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 883 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 100 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 362 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 1.685 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 153 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 630 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 153 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 279 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore