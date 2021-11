Covid, allarme del sindaco di Fiumicino: “300 positivi, preoccupati continuo aumento casi” Il primo cittadino Esterino Montino ha lanciato l’allarme: i positivi continuano a crescere nel territorio di Fiumicino e il trend è preoccupante.

A cura di Redazione Roma

L'aumento dei contagi nel comune di Fiumicino preoccupa le istituzioni. "Cresce di 22 rispetto all'ultima comunicazione il numero di positivi nel nostro Comune, che oggi raggiunge quota 292. Un dato abbastanza preoccupante, poiché in continuo aumento", spiega in una nota il sindaco del comune costiero Esterino Montino. Il primo cittadino dem ha poi invitato i propri concittadini a vaccinarsi e a tenere alta l'attenzione per evitare un ulteriore aumento dei contagi.

"Secondo i dati della Asl Rm3 – aggiunge Montino – sono 150 le donne positive 142 gli uomini, con un'età media di 35 anni. Il 38% dei casi totali riguarda Isola sacra e Fiumicino, il 19% Fregene, il 9% Aranova e l'8% Passoscuro. Lo ripetiamo da giorni: l'unica soluzione sono i vaccini. Mentre attendiamo le disposizioni del nostro Paese per i vaccini sui bambini dai 5 agli 11 anni, per i quali ieri l'Ema ha dato parere favorevole, e l'entrata in vigore dal 6 dicembre del Super Greenpass, invito ancora una volta tutti coloro che ancora non l'abbiano fatto a vaccinarsi, per il bene della comunità".

Proprio oggi il governatore della Regione Lazio ha inviato una lettera a sindaci e prefetti chiedendo di valutare l'adozione di mascherine all'aperto: "Ritengo, per questi motivi, importante porre la massima attenzione di tutti gli attori interessati, dagli Amministratori locali alle Forze di Polizia, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica. Ove necessario, anche valutando l’adozione di misure particolari, sempre basandosi sull’incidenza del virus nelle varie realtà territoriali della Regione: mi riferisco in particolare all’obbligo di mascherine all’aperto, soprattutto nei luoghi di aggregazione e nei centri dello shopping. Certo di poter contare anche in questa occasione sulla Vostra piena collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti".