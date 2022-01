Covid-19, dati e mappa dei contagi in tutti i quartieri di Roma: l’ultimo aggiornamento Il Seresmi della Regione Lazio ha aggiornato la mappa dei contagi da coronavirus registrati nei quartieri della Capitale dall’inizio della pandemia. Gli ultimi dati sono aggiornati al 30 dicembre 2021. Nell’elenco dei quartieri sono riportati soltanto quelli che si trovano all’interno del Grande Raccordo Anulare.

A cura di Alessia Rabbai

Il Seresmi, Servizio Regionale per la sorveglianza delle Malattie infettive della Regione Lazio, ha pubblicato la mappa sui contagi da coronavirus in tutte le zone e quartieri di Roma. I nuovi dati sono aggiornati fanno riferimento all'arco temporale compreso tra il 1 settembre e il 30 dicembre 2021. I quartieri sono divisi per colore in base al tasso grezzo di incidenza ogni 10mila abitanti. In arancione chiaro e scuro i quartieri con un tasso di incidenza compreso tra 380 e 430 casi ogni 10mila abitanti. In viola scuro i quartieri con più di 620 casi ogni 100mila abitanti. Nell'elenco sono riportati soltanto i quartieri che si trovano all'interno del Grande Raccordo Anulare.

Le zone di Roma con più contagi

I contagi aumentano nella Capitale, complice la variante Omicron. Dai dati emerge come le zone di Roma con più contagi sono quelle ricche, da Ponte Milvio ai Parioli, del quadrante Nord e del centro storico, a differenza della prima ondata che ha colpito maggiormente le aree di periferia.

Roma Sud e Sud Est

Appia Antica nord 60

Appia Pignatelli 86

Quarto Miglio 238

Tuscolano sud 752

Tuscolano nord 328

Tor Fiscale 49

Appio Claudio 451

Lucrezia Romana 137

Quadraro 314

Centocelle direzionale 27

Don Bosco 855

Torre Spaccata 243

Appio 336

Latino 324

Osteria del Curato 354

Torre Maura 303

Casetta Mistica 16

Omo 47

La Rustica 194

Tor Sapienza 237

Tor Tre Teste 230

Centocelle 1150

Alessandrina 510

Casilino 191

Gordiani 711

Torpignattara 686

Casal Bertone 238

Casal Bruciato 305

San Basilio 580

Tor Cervara 61

Tiburtino sud 463

Casal De Pazzi 538

Tiburtino nord 310

Pietralata 210

Roma Nord Est

Montesacro 287

Montesacro Alto 571

Aeroporto dell'Urbe 36

Grottarossa Est 29

Fidene 231

Conca d'Oro 283

Val Melaina 558

Serpentara 562

Casal Boccone 243

Tufello 192

Roma Nord Ovest

Val Cannuta 524

Aurelio nord 306

Aurelio sud 491

Eroi 255

Medaglie d'oro 646

Pineto 51

Villa Pamphili 6

Primavalle 1017

Fogaccia 515

Foro Italico 31

Della Vittoria 386

Prati 326

Flaminio 294

Farnesina 426

Santa Maria della Pietà 459275

Ottavia 275

Villaggio Olimpico 63

Trionfale 256

Acquatraversa 228

Tomba di Nerone 511

Grottarossa ovest 76

Tor di Quinto 285

Roma Sud e Sud Ovest

Pisana 51

Buon Pastore 536

Gianicolense 867

Marconi 628

Magliana 142

Corviale 279

Trullo 582

Tor di Valle 8

Torrino 901

Eur 239

Colli Portuensi 628

Portuense 486

Pian Due Torri 517

Ostiense 112

Garbatella 697

Valco San Paolo 131

Navigatori 76

Tormarancia 622

Tre Fontane 207

Grotta Perfetta 257

Cecchignola 307

Laurentino 401

Villaggio Giuliano 232

Roma centro

Parioli 446

Centro storico 565

Trastevere 223

Testaccio 118

Villa Borghese 14

Villa Ada 30

Esquilino 622

San Lorenzo 173

Salario 444

Nomentano 617

Aventino 144

Zona Archeologica 28

Verano 19

Università 17

Trieste 811

XX Settembre 209

Celio 59