Cosa sappiamo sul femminicidio di Camelia Ion, uccisa dall'ex con il braccialetto elettronico Camelia Ion è stata uccisa dall'ex Lucian Tuduran, che già aveva denunciato in passato per violenze. L'uomo si trova ora rinchiuso nel carcere di Civitavecchia.

A cura di Natascia Grbic

L'ha uccisa probabilmente strangolandola, al culmine dell'ennesima discussione. Lucian Tuduran, 41 anni, originario della Romania ed ex campione di kick boxing, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e si trova ora nel carcere di Civitavecchia. La vittima, Camelia Ion, 56 anni, anche lei originaria della Romania, lo aveva denunciato già in passato. Per questo a Tuduran era stato applicato il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri alla donna. Qualcosa però non ha funzionato: sembra che la donna non avesse con sé il cellulare collegato all'applicazione per il braccialetto elettronico, che quindi non ha mandato il messaggio di allerta per segnalare la presenza dell'uomo. E così Lucian Tuduran è riuscito a sorprendere la donna, che stava dormendo in un'alloggio di fortuna presso la stazione di Civitavecchia.

È stata un'altra persona senza fissa dimora a sentire le urla dei due che discutevano, e a trovare poi il corpo di Ion, ormai privo di vita. L'uomo ha lanciato l'allarme, con i carabinieri della locale stazione intervenuti subito sul posto per le indagini. Lucian Tuduran è stato arrestato poco dopo e portato nel carcere di Civitavecchia.

Le indagini sul femminicidio sono ancora in corso. Camelia Ion e Lucian Tuduran avevano avuto una relazione in passato, segnata però dalla violenza e dall'alcolismo dell'uomo. Entrambi senza fissa dimora, conducevano una vita difficile e travagliata in strada. Dopo l'ennesima aggressione da parte di Tuduran, Ion lo aveva denuncianto. A lui era stato applicato un braccialetto elettronico, mentre alla donna è stato consegnato un cellulare – non ne aveva uno di sua proprietà – in modo da avere una notifica nel caso il 41enne si fosse avvicinato. Sembra però o che non abbia attivato l'applicazione, o che non avesse con sé il telefono quella notte.