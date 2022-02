Cosa fare in coppia a Roma, 7 consigli romantici per San Valentino 2022 Fanpage.it propone sette idee originali dedicate alla festa degli innamorati, per trascorrere San Valentino a Roma. Dal giro in limousine alla cena sul bus d’epoca.

Festeggiare San Valentino a Roma, nella cornice della Città Eterna, in maniera alternativa e ci sono tante idee romantiche e consigli per festeggiare al meglio in coppia la festa degli innamorati. Oltre a cene a lume di candela nei ristoranti più romantici di Roma o a gite fuori porta e weekend d'amore fuori città, si può trascorrere una serata indimenticabile nella Capitale seguendo alcuni consigli ad hoc. Tra questi ce ne sono per tutti i gusti, dal gettonatissimo giro in limousine alla cena sul bus d'epoca che attaversa le strade antiche della città, passando per percorsi Spa dedicati alle coppie e giri in barca.

Giro in limousine

Chi non ha mai fantasticato guardando film con ambientazione romana di fare un romatico giro in limousine alla scoperta della Città Eterna? A San Valentino è l'occasione giusta per concedersi una serata speciale ammirando di notte i più bei monumenti e i luoghi suggestivi in compagnia del proprio innamorato o della propria innamorata. Sono diverse le agenzie che affittano limousine: è possibile scegliere modello, colore della vettura, con una fascia di prezzo che parte dai 150 euro. Alcune offrono la possibillità di usufruire a bordo di altri servizi, come ad esempio, di bottiglie da stappare per fare brindisi!

Crociera sul Tevere

Un'altra attività da fare in coppia per San Valentino a Roma è la caratteristica crociera sul Tevere. Imbarcandosi sul battello è possibile ammirare la città da un punto di vista diverso, regalandovi scorci suggestivi, come la cupola di San Pietro ‘infuocata' al tramonto.

Guardare le stelle

‘Regalarsi una stella' all'osservatorio astronomico è una delle idee più romantiche in assoluto. cene ne sono diversi tra Roma e provincia, dove trascorrere una serata incantata ammirando il firmamento in compagnia della propria innamorata, magari dopo una cena al lume di candela.

Patto d'amore alla Fontana di Trevi

Gli innamorati a Roma possono vivere un'esperienza particolare, che affonda le sue radici nella leggenda. Passeggiando per il centro storico, sul lato destro della Fontana di Trevi c'è una vaschetta rettangolare sovrastata da due getti d'acqua che si incrociano tra loro e conosciuta appunto come la fontanella degli innamorati. Bere insieme da lì significa giurarsi amore eterno.

Percorso Spa

Un altro consiglio per gli innamorati e le innamorate è prendersi una pausa dal frastuono della città e godersi qualche ora di relax in un centro benessere. Ce ne sono in tanti in città, che offrono anche percorsi dedicati a San Valentino, con romantici pacchetti comprensivi di piscina calda o termale, massaggi e trattamenti bellezza di coppia spesso offerti insieme a degustazioni.

Giro in barca nel laghetto di Villa Borghese

Cosa fare a Roma in coppia a San Valentino nel pomeriggio prima di andare a cena fuori? Un giro in barca nel laghetto di Villa Borghese. Magari al tramonto. Una passeggiata in una delle più belle ville storiche romane, tra il verde e gli uccellini, per poi fermarsi in quello che sembra essere quasi un angolo di paradiso per la sua amenità: il laghetto dove sorge il tempio di Esculapio.

Cena al lume di candela sul bus d'epoca

Per chi invece desidera qualcosa di veramente originale e dal sapore d'altri tempi può optare per una cena al lume di candela a bordo di bus d'epoca color rosso fiammante. L'autobus vi accompagnerà lentamente tra le vie del centro storico della città, mentre gusterete pietanze deliziose al lume di candela.